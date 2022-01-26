انطلاق مؤتمر «الابتكار ومستقبل العمل الحكومي».. 9 فبراير القادم

تستعد الرياض لاحتضان مؤتمر “الابتكار ومستقبل العمل الحكومي” الذي يُدشَّن برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة، يومي الأربعاء والخميس 8 و9 رجب 1443، الموافق 9 و10 فبراير 2022.

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن المؤتمر يهدف إلى استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن المعهد ينظم هذه الفعالية المهمة انطلاقاً من دوره رائداً وشريكاً مميزاً في دعم التنمية الإدارية، ومواكبة للتوجهات العالمية في الابتكار الحكومي.

وقال: إن المؤتمر سيتناول محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عددٍ من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

وأوضح مدير معهد الإدارة العامة أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المميزين المحليين والدوليين في مجال الابتكار والعمل الحكومي، إذ جرى اختيارهم بعناية، وستعقد ست جلسات خلال يومي المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، والشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية السعودية 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في السعودية.

يذكر أن المؤتمر الذي ستعقد جلساته على مدى يومين متتالين سيشهد حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، والسعادة، والمعنيين بالتنمية الإدارية والابتكار في العمل الحكومي، إلى جانب الخبراء المحليين والدوليين والممارسين والمهتمين بمجالات الابتكار والتنمية الإدارية، وسيقام ضمن فعالياته معرض مصاحب تشارك عدد من الجهات الرائدة لعرض تجاربها ومنتجاتها الابتكارية.