جامعة سطام تدشن الخطة الاستراتيجية لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية

دشن سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز أ.د عبدالرحمن بن هلال الطلحي الخطة الاستراتيجية لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية (2022- 2026 م)، بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد ووكلاء الجامعة وقيادات المعهد.

وأكد رئيس الجامعة بأن المعهد مبهر في منجزاته وعطائه وكوادره وهو درة التاج في جامعتنا. وأبان بأن الخطة الاستراتيجية التي قدمت واضحة في منهجيتها ومخرجاتها وتعكس الروح الوثابة للإنجاز والعطاء.

وأشار أ. د الطلحي أن المعهد مستقبله مشرق ومطمئن وقوي، والأرقام والمنجزات والكوادر تتحدث ومن أجل هذا أؤكد على التزامنا الكبير بأن يصبح المعهد أقوى وأجدر وأكثر تمكناً كمنظومة وأفراد، وقمة النجاح تتسع للجميع، واختتم سعادته بأنه يفخر بأنه جزء من أسرة المعهد.

من جهته قال عميد المعهد د. مبارك بن عبيد الحربي أثناء كلمته، بداية نشكر سعادة رئيس الجامعة على الدعم اللا محدود الذي يحظى به المعهد ليواصل مسيرة التميز والتقدم والنجاح.

وأضاف الدكتور الحربي أن المعهد أصبح رقماً صعباً في عالم معاهد الاستشارات السعودية وهذا بفضل الله ثم بدعم قيادات الجامعة ثم بجهود فريق عمل متكامل متجانس متعاضد أصبح المعهد من خلاله بيت خبرة وطني بمواصفات عالمية كما هي رؤيته الثاقبة، وعبر عن سعادته بتدشين رئيس الجامعة للخطة الاستراتيجية التي سترسم بإذن الله بصمة تميز إضافية .

وقدمت وكيلة المعهد للتطوير د. رنا بنت محمد الدوسري عرضاً للخطة الاستراتيجية وأشارت إلى منهجية ونموذج المعهد للتخطيط الاستراتيجي، واستعرضت مراحل عمل الخطة التي بدأت بمرحلة الإعداد والتحضير، ومرحلة التخطيط وبناء الأهداف الاستراتيجية، ومرحلة التنفيذ والمتابعة.

وقدمت الدكتورة الدوسري شكرها لسعادة رئيس الجامعة على الدعم والتمكين لبناء خطة نوعية استراتيجية، وأيضا شكرها لجميع فريق عمل الخطة.