شرطة_مكة_المكرمة : القبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وأكد بأن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.