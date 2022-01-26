” #سلمان_للإغاثة” يوقّع مذكرة تعاون مع ” #اليونيسيف” لتوفير الخدمات الصحية الأساسية في #اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

ووقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف هنرييتا فور.

وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الخدمات الصحية الأساسية المجانية لطوارئ التوليد للأمهات وخدمات العناية المتقدمة لحديثي الولادة، ورفع جاهزية القطاع الصحي اليمني بالتجهيزات الطبية للعناية بحديثي الولادة، وتوطين استدامة تقديم الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، وتدريب وتأهيل 156 قابلة لطوارئ التوليد والعناية الطارئة بحديثي الولادة، يستفيد منها 43.522 فردًا في عدة محافظات يمنية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر المركز بالشراكة مع منظمة “اليونيسيف” للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والعناية بصحة فئة الأطفال والأمهات باليمن في جميع المحافظات.