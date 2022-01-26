السيسي يؤكد لمحمد بن زايد إدانة مصر لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إدانة مصر لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية. بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس السيسي في زيارة إلى الإمارات، صباح اليوم الأربعاء، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط اخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

ومن المنتظر ان يبحث الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الاخيرة للقضايا الإقليمية.

يأتي ذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.