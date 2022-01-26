طبيب سعودي يطمئن على نجاح عملية “براك” الكويتي في “الحرس الوطني” (فيديو)

اطمان الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، على حالة الطفل الكويتي براك حسين.

وأشار الدكتور “الشايع” إلى أن وضع الطفل الكويتي “براك” الصحي مستقر، بعد عملية صعبة ومعقدة، نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب، ولايزال في العناية المركزة.

وكان الطفل براك حسين قد وصل إلى المملكة بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجلائه لعلاجه في المملكة.

وقال “الشائع” خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر أن ما جعل العملية معقدة صغر عمر الطفل براك (4 سنوات)، حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفل براك حسين، بدأت أول مرحلة لعلاجه أمس، ليصبح وضع الطفل مستقراً وهو في العناية المركزة الآن.