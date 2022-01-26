اختتام تمرين سعودي أمريكي ركز على فرضية اعتداء بأسلحة الدمار الشامل

اختتمت القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الأمريكية اليوم الأربعاء فعليات تمرين مشترك استمر لمدة ثلاثة أسابيع وركز على فرضية اعتداء بأسلحة الدمار الشامل.

وقالت قناة” الإخبارية” السعودية الرسمية إن ” مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك “درع الوقاية 3″، اختتمت اليوم وذلك بمشاركة الدفاع المدني السعودي ووزارة الصحة والهلال الأحمر”.

وقال العميد سعيد الشهراني مدير التمرين إن “الهدف من التمرين التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع القوات الأمريكية لتطوير قدرات القوات المسلحة”، مشيرا إلى أنَّ التمرين عقد بقوات الدفاع الجوي.

وكانت النسخة السابقة من التمرين “درع الوقاية 2″، قد أجريت في السعودية خلال سبتمبر 2018.