الصحة توحد تطبيقاتها تحت شعار “كل الصحة في صحتي”

دمجت وزارة الصحة تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد “تطبيق صحتي”، وتشمل التطبيقات( صحة، تطمن ، موعد)، انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

يذكر أن تطبيق “صحة” يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة ، عن طريق المحادثه المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة. ويهدف تطبيق “تطمن ” إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

وتطبيق “موعد” يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.