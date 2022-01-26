فيصل بن فرحان يلتقي بوزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون الدكتور ديفيد جون فرانسيس.

وثمن سموه خلال اللقاء ما أبداه معاليه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.