طقس_الخميس: ضباب وانخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق #المملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق خاصه على الحدود الشمالية والجوف حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف) الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.