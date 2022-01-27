2.7 مليون طلب للحصول على تذاكر كأس العالم

يتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على طلبات الحصول على تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بشكل قياسي منذ الإعلان عن فتح الباب الأسبوع الماضي أمام الجماهير من كافة أنحاء العالم للتقدم بطلبات الحصول على التذاكر.

ووفقاً لأحدث إحصائية، فقد استقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى الآن مايزيد عن 7ر2 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال في أقل من أسبوع واحد فقط.

ويتصدر المتقدمون لشراء التذاكر من دولة قطر قائمة أول 10 دول في تلك المعدلات تليها الأرجنتين ثم المملكة المتحدة، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وألمانيا، والإمارات، والهند، والبرازيل.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، فإن سعر المقعد لمباريات دور المجموعات يبدأ من 250 ريال للزوار الدوليين، فيما سيحصل سكان قطر على خصومات خاصة تصل إلى 40 ريال للتذكرة الواحدة.

وسوف تستمر مرحلة التقدم لطلبات شراء التذاكر وهي المرحلة الأولى من عملية البيع حتى 8 فبراير المقبل، وهناك 3 مراحل للمبيعات للتذاكر، الأولى هي مرحلة قرعة السحب العشوائي.

فيما تنطلق المرحلة الثانية بعد حفل سحب قرعة البطولة المقررة في الأول من أبريل المقبل، وتتكون هذه المرحلة من المبيعات من مرحلة قرعة السحب العشوائي.