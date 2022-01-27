شاهد التفاصيل: #وظائف في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني #وظايف_شاغرة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مندوب مشتريات: دبلوم أو بكالوريوس في الإدارة، المشتريات أو تخصص آخر ذو صلة

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

مساعد إداري: دبلوم إدارة أعمال، سكرتارية، إدارة مكاتب أو بكالوريوس في جميع التخصصات وخبرة لا تقل عن سنتين.

مدير تطوير الشراكات الاستراتيجية: بكالوريوس أو ماجستير تقنية معلومات، هندسة، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

مهندس شبكات: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، هندسة شبكات أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

أخصائي استراتيجية أول: بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، تقنية معلومات مع دورة في نفس المجال وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

مدير برنامج: بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة عامة، تقنية معلومات، هندسة أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه وشهادة PMP.

مدير قسم الوثائق والأرشيف: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، إدارة عامة أو دبلوم في نفس التخصص من معهد الإدارة العامة وخبرة 3 سنوات في نفس المجال.

سكرتير تنفيذي – 3 وظائف: بكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.nelc.gov.sa/jobs