بريطانيا: حكم قضائي يفتح باب عودة عشرات الدواعش

رفضت محكمة الاستئناف في بريطانيا قرار الحكومة تجريد من جنسيتها البريطانية للاشتباه في انتمائها وبناتها إلى تنظيم داعش.

ونقل موقع الحرة، عن صحيفة “تلغراف” البريطاينية، اليوم الخميس، أن الحكم يمهد الطريق لعودة 30 عنصراً في التنظيم إلى المملكة المتحدة.

وسحبت بريطانيا من سيدة تعرف بـ”دي فور” جنسيتها، منذ 2019، عندما كانت في مخيم لعائلات مقاتلي داعش في شمال سوريا، ما منعها من العودة إلى المملكة المتحدة.

وسافر أكثر من 900 بريطاني إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وسحبت السلطات الجنسية البريطانية من 100 منهم على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قلقة من قرار محكمة الاستئناف، وأنها تنوي الطعن فيه أمام المحكمة العليا.