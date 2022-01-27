فرص تدريبية ووظيفية للجنسين في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر فرص تدريب على رأس العمل للجنسين في محافظة جدة وذلك وفق التفاصيل التالية:

الفرص التدريبية :

متدرب صيانة – متدرب المستودعات والخدمات اللوجستية – متدرب تحليلات وتقارير E&M – متدرب في هندسة الصيانة – متدرب التخطيط – متدرب تمهير – منسق دعم الموارد البشرية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصص المناسب للفرصة التدريبية.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.flyadeal.com/jobs.php