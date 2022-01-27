إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 358.3 مليوناً والوفيات إلى 6 مليون

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم، الخميس، إلى أكثر من 358.3 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,966,801.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفقا لوكالة رويترز.

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 286 ألفا و384 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و537 وفاة .

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 40 مليونا و371 ألفا و500 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 491 ألفا و700 وفاة, ووصل إجمالي عدد المتعافين 37 مليونا و677 آلاف و328 شخصا.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات ال24 الماضية, 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد بلغت 777 ألفا و497، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6654.