لدعم تقنيات #تصنيع_الطائرات .. إنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال سلامة #النقل_الجوي بالمملكة

أعلنت هيئة الطيران المدني أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية، لإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال سلامة النقل الجوي.

وأوضحت الهيئة، أن التوقيع على المذكرة جاء بهدف دعم المحتوى المحلي عبر برامج وتقنيات لتصنيع وتصميم الطائرات، بالإضافة لتحقيق الاستدامة للنقل الجوي في أنشطة البحث والتطوير للأنظمة المأهولة وغير المأهولة، بخلاف الإثراء والابتكار في مجال سلامة النقل الجوي.

وأبانت أن مجالات التعاون ستشمل، تعزيز قدرات البنية التحتية والإمكانيات التقنية لسلامة النقل الجوي، وربط مخرجات البحوث العلمية مع مستهدفات التصنيع والتسويق لأنظمة الطيران، بالإضافة لبناء قدرات تطوير تنظيم المركبات الجوية غير المأهولة بما يشمل فحصها وتطويرها.