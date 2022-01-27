“الشبانات” يُكرّم عدداً من منسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

كرّم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، عدداً من منسوبي الفرع ممن كان لهم دور في اكتمال مبنى فرع الهيئة بمحافظة الدرعية، والذي افتتحه صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، في ٢٣ من شهر جمادى الآخرة للعام الحالي، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ويأتي هذا التكريم بعد أن عمل عدد من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف بفرع المنطقة على تجهيز مبنى الهيئة بالمحافظة في وقت قياسي، ليتم افتتاحه في الوقت المعدّ له وهو بكامل جاهزيته، ضمن خطة الرئاسة في التحوُّل إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة، والتي تحمل هوية واحدة في جميع مباني فروعها وهيئاتها ومراكزها.