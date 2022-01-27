صحة_حائل ترصد 83 مخالفة لإجراءات كورونا

نفذت صحة حائل خلال الشهر الماضي “785” جولة رقابية عامة، رصدت خلالها “83” مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقامت بزيارة “543” صيدلية أهلية، و”133″ زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك “12” زيارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، و”79″ مختبرًا، و “7” محال للنظارات، و”8″ مراكز للعلاج الطبيعي. كما رصدت فرق الالتزام خلال تلك الجولات “83”، حيث أُحِيلت “13” مخالفة منها إلى لجنة مخالفات مزاولي المهن، و”44″ مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و”25″ مخالفة عدم ارتداء الكمام، بينما أُحِيلت مخالفة واحدة إلى النيابة العامة.