برنامج جودة الحياة : تدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية من أولويات مبادراتنا

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ ،المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن تدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها في قطاعات جودة الحياة من أولويات البرنامج، وما تدشين فعاليات “يوم المهنة الرياضي” إلا مثال على ما توليه الجهات التنفيذية من أهمية للتدريب والتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف البكر أن مختلف الجهات التنفيذية تعمل ضمن مبادرات البرنامج على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاعات جودة الحياة المختلفة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل في قطاعات جديدة تُشغَل بالكفاءات الوطنية من الجنسين،مشيراً إلى أن البرنامج يعمل بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص على إتاحة فرص التدريب والتأهيل ضمن مبادرات البرنامج في قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والرياضة وغيرها من القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً مع إطلاق رؤية المملكة 2030.

وبين أن فعاليات يوم المهنة الرياضي، بوصفها حلقة وصل بين الكوادر والكفاءات والباحثين عن عمل، وبين الجهات والمراكز والمؤسسات الرياضية الراغبة بتوظيف الكفاءات الوطنية، خطوة على طريق تمكين الشباب السعودي من الجنسين للإسهام في بناء وازدهار قطاعات جودة الحياة المختلفة.

يذكر أن فعاليات “يوم المهنة الرياضي” تأتي ضمن مبادرة “تطوير وتنفيذ إستراتيجية التدريب الوطني”، وهي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة لرؤية المملكة 2030، حيث تقوم وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة على تنفيذها.