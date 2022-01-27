«الداخلية» توضح عقوبة مخالفة العزل أو الحجر الصحي المؤسسي

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر المؤسسي يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

وأضافت الداخلية بأنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وأنه في حال صدرت المخالفة من أحد الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، ومنع دخوله نهائياً .

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر المؤسسي يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً.

وأضافت الداخلية بأنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وأنه في حال صدرت المخالفة من أحد الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، ومنع دخوله نهائياً .