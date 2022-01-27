ارتفاع #أسعار_النفط.. و #برنت أعلى 90 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وتجاوز خام “برنت” حاجز 90 دولارًا، مع متابعة التوترات في شرق أوروبا، وبعد اجتماع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 2022 مع استمرار تعافي استهلاك الطاقة، وتسبب الارتفاع المستدام في تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء العالم مما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتلميح بأنه سوف يبدأ رفع تكاليف الاقتراض اعتبارًا من مارس.

فيما أفادت مصادر لوكالة “رويترز” أن “أوبك+” سوف تلتزم على الأرجح بالزيادة المزمعة للإنتاج في مارس، حينما تجتمع الأربعاء المقبل.

كما يتابع المستثمرون آخر المستجدات في أوكرانيا وسط مخاوف بأن تنفذ روسيا غزوًا للدولة الواقعة في شرق أوروبا بعدما حشدت آلاف الجنود على حدودها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.36% إلى 90.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.3% مسجلة 87.61 دولار للبرميل.