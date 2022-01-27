تزامنا مع إعلان 22 فبراير #يوم_التأسيس.. دارة الملك عبدالعزيز تبرز إنجازات أول أئمة السعودية

قالت دارة الملك عبدالعزيز، إن يوم التأسيس، يرتبط بشخصية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، كونه أول أئمة الدولة السعودية، لما قدمه من إنجازات كان لها أثرها الفاعل في تأسيس الدولة السعودية.

وقدمت دارة الملك عبدالعزيز، معلومات موجزة عن أبرز تلك الإنجازات تمثلت في توحيد الدرعية تحت حكمه والمساهمة في نشر الاستقرار، الاستقلال السياسي وعدم التبعية لأي نفوذ، بناء حي الطرفية بجانب غصيبة، تنظيم موارد الدولة، الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية، مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها.

كما شملت الإنجازات، الحرص على الاستقرار الإقليمي، توحيد معظم منطقة نجد، دعوة البلدات للانضمام إلى الدولة السعودية، التصدي لعدد من الحملات ضد الدولة، بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية، تأمين طرق الحج والتجارة، بدء حملات التوحيد.