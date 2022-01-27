مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 12179 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 3.19 نقاط ليقفل عند مستوى 12179.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، ومجموعة فتيحي، وسابتكو، والمتحدة للتأمين، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، وسبكيم العالمية، وجدوى ريت السعودية، والعربية، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و 3.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وساسكو، وأرامكو السعودية، وسابتكو الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وساسكو، والأهلي، وكيان السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25659.54 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 2590 صفقة.