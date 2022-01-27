مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يختتم دورات برنامج “تنمية مهارات الباحثين”

اختتم اليوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة دورات برنامج ” تنمية مهارات الباحثين” والتي عقدت خلال الفترة من 25 – 27 يناير الجاري، وشارك في تقديمها الخبراء والمتخصصين بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين وطلاب الدراسات العليا، وذلك بمقر المركز في حي السفارات.

وقدم دورات برنامج “تنمية مهارات الباحثين”، الدكتور فهيد بن سالم الشمري وكيل كلية العلوم للدراسات العلمية والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتورة رها بنت سعود أورفلي المشرفة على المجلات العلمية بجامعة الملك سعود.

واستعرض مقدمو البرنامج على مدار ثلاثة أيام المحاور الرئيسية التي تعنى بمهارات البحث العلمي وتصنيف المجلات العلمية وقياس نسبة التشابه بين الأبحاث العلمية في مجالات تصنيف المجلات العلمية ومعاييرها، وتعريف السرقات العلمية وطرق تطبيق برنامج قياس نسبة التشابه بين الأبحاث العلمية.

وأكدت مدير إدارة التدريب بالمركز سارة المرزوقي، أن أهمية دورات برنامج “تنمية مهارات الباحثين”، تأتي في إطار حرص المركز على التوسع في الفئات المستهدفة من خلال استقطاب الباحثين، وتمكين المستفيدين من مهارات البحث العلمي، ورفع جودة الأبحاث العلمية من خلال النشر في المجلات العلمية عالية التأثير.