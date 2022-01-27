كلية الصيدلة بجامعة شقراء تحقق المركز الأول بمؤتمر سيفا 2022

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الصيدلة بالدوادمي، على المركز الأول في مسابقة “المهارات الإكلينيكية للطلبة”، بمؤتمر سيفا SIPHA” “، اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية والذي انعقد خلال الفترة من 25-27 يناير 2022م بمدينة الرياض.

ومثل الجامعة الطالب راكان بجاد العصيمي، والطالبتان شهد صالح العتيبي، وأمواج عبدالله السيحاني، من كلية الصيدلة بالدوادمي، وتمكنوا من الحصول على المركز الأول من بين طلبة أكثر من 23 كلية صيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كليات خليجية ممثلة في مملكة البحرين ودولة الكويت، ليؤكد هذا الإنجاز على تميز وكفاءة طلبة كلية الصيدلة بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، وبمتابعة وحضور عميد الكلية الدكتور غلاب العتيبي.

من جهته، هنأ رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف طلاب وطالبات كلية الصيدلة بالجامعة قائلًا: “أهنئ أبنائي وبناتي طلاب وطالبات كلية الصيدلة بالدوادمي لقاء تحقيقهم المركز الأول في “مسابقة المهارات الإكلينيكية للطلبة “بمؤتمر سيفا” وأدعو الله تعالى أن يوفقهم وكافة طلبة جامعة شقراء‬ لخدمة دينهم ووطنهم وجامعتهم ورفع اسمها في كافة المحافل المحلية والدولية”.

ويعد مؤتمر سيفا منصة تفاعلية وإبداعية متاحة لجميع المهتمين؛ لمناقشة الموضوعات التي تفيد الطلاب الجامعيين، وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات ذات الصلة بمجال الصيدلة، ويهدف المؤتمر إلى إثراء معارف المهتمين العملية والعلمية على نحو تفاعلي، وبطريقة مثيرة وعملية.