رئيس مكافحة الفساد يثمّن جهود #التعليم في ترسيخ مبادئ حماية النزاهة وتعزيز الشفافية

تلقّى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ شكر وتقدير معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس؛ نظير الجهود والمشاركات الفاعلة للجامعات، وإدارات التعليم، والكليات التقنية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد2021، وتنظيمها لعدد من الفعاليات المتزامنة مع المناسبة، وذلك من منطلق الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية.
وثمّن معالي رئيس الهيئة هذه الجهود التي تقوم بها قطاعات التعليم المختلفة، متطلّعاً إلى استمرار التعاون والعمل على ترسيخ مبادئ حماية النزاهة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وكان معالي وزير التعليم قد وجه الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، والتأكيد على إبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود كبيرة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره في المجتمع، والمنجزات التي تم تحقيقها دولياً في هذا المجال، إلى جانب نشر الرسائل التوعوية، والمساهمة في بناء مفاهيم النزاهة، وتعزيز قيمها لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.