رئيس مكافحة الفساد يثمّن جهود #التعليم في ترسيخ مبادئ حماية النزاهة وتعزيز الشفافية

تلقّى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ شكر وتقدير معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس؛ نظير الجهود والمشاركات الفاعلة للجامعات، وإدارات التعليم، والكليات التقنية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد2021، وتنظيمها لعدد من الفعاليات المتزامنة مع المناسبة، وذلك من منطلق الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية.

وثمّن معالي رئيس الهيئة هذه الجهود التي تقوم بها قطاعات التعليم المختلفة، متطلّعاً إلى استمرار التعاون والعمل على ترسيخ مبادئ حماية النزاهة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.