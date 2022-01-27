عاجل.. الموارد البشرية والتأمينات تصدران توضيحًا حول تسجيل المواطنين في منشآت دون علمهم

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأمينات، مساء اليوم، توضيحًا حول تسجيل المواطنين في منشآت دون علمهم.

وقالت في بيان صحفي: “بناء على ما رصدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شكاوى

حول قيام بعض المنشات بتسجيل أسماء عدد من المو طنين في التأمينات الاجتماعية دون علمهم فقد عملت الوزارة والمؤسسة على التحفى من الأمر، ويجري العمل الآن على إلفاء التسجيل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، مع لتنويه إلى أن ذلك لن يؤثر على أي مستحقات أو برامح للمتضررين من تسجيل أسمائهم دون علمهم، إذ ستقوم الجهتان بمعالجة ذلك وتدعو وزارة الموارد البشرية ولتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة يتم رصدها”.