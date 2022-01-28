البرازيلي ميشيل أوليفيرا هلالياً لثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الجمعة تعاقدها مع لاعب الوسط المهاجم البرازيلي ميشيل أوليفيرا لمدة ثلاثة مواسم وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بدلًا عن الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي أنهت الإدارة عقده بالتراضي مؤخراً.

ويعتبر الهلال أول المحطات الاحترافية الخارجية للبرازيلي ميشيل البالغ من العمر 25 عامًا بعد أن تنقل بين خمسة أندية في بلاده، بداية من مونتي كريستو عام 2015، مرورًا بجوينيا وجوياناسيا وجوياس، وانتهاء بفلامنجو البرازيلي من عام 2020.

وشكل انتقال ميشيل إلى فلامنجو نقطة تحول كبيرة في مسيرته الإحترافية، إذ حقق معه أربع بطولات، وهي بطولة الدوري البرازيلي عام 2020، وبطولة السوبر البرازيلي موسم 2021، وبطولة ريكوبا سود أمريكانا 2020، وبطولة كاريوكا 2021، علما أنه لعب أكثر من 11 مباراة تحت إشراف البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق وغالبيتها بديلًا.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنجو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع ثمانية.

وكانت إدارة الهلال ألغت عقد الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الفريق السابق، بالتراضي قبل نهاية عقده بستة أشهر، تمهيدًا لقيد اللاعب البرازيلي الجديد، والذي تم إعلان اتمام التعاقد معه رسميًا، فجر الجمعة.