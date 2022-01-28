كأس العالم 2022: الأرجنتين تهزم تشيلي رغم غياب ميسي

هز أنخيل دي ماريا، ولاوتارو مارتينيز، الشباك، لتفوز الأرجنتين 2-1 على مضيفتها تشيلي، في تصفيات كأس العالم، رغم غياب القائد ليونيل ميسي.

فضلت الأرجنتين إراحة ميسي، بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا، ومنح دي ماريا التقدم للفريق الضيف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وبعد ذلك بعشر دقائق، أدرك بن بريرتون التعادل لتشيلي بضربة رأس من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز.

واستغلت الأرجنتين إصابة الحارس كلاوديو برافو، لتحسم الفوز قبل 11 دقيقة من الاستراحة.

وكان برافو يستعد لاستبداله عندما سدد رودريغو دي باول كرة قوية من 30 متراً، أبعدها الحارس ليتابعها مارتينيز في الشباك.

وتلقت آمال تشيلي في بلوغ النهائيات في قطر ضربة قوية، إذ توقف رصيدها عند 16 نقطة في المركز السابع، قبل ثلاث جولات من النهاية.