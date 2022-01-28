برنامج تدريبي برواتب ومزايا لحملة الثانوية في #الخطوط_السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح التقديم في برنامج فنيي صيانة الطائرات لحملة الثانوية العامة والدبلوم الفني في محافظة جدة.

مسمى البرنامج: برنامج فنيي صيانة الطائرات وهو برنامج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج: مدة 24 شهرًا بإجمالي عدد 2010 ساعة تدريبية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على الثانوية العامة / دبلوم فني.

معدل تراكمي لا يقل عن 85٪ لحاملي الشهادة الثانوية.

معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.

اللغة الإنجليزية (IELTS 5.5 / STEP by QIYAS 83٪ / TOEFL 500) أو أعلى.

وأن يكون على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

ومن ضمن المزايا: مكافأة شهرية (3,000) ريال وتأمين طبي للمتدرب وتذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية.