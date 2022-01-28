أمريكا: نعد لخيارات أخرى لو فشلت المفاوضات مع #إيران

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمسار الدبلوماسي باعتباره أفضل طريق لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، لكنها تعد مع شركائها لخيارات أخرى، إذا فشلت الدبلوماسية.

وحسب هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، كان سوليفان يتحدث في اجتماع افتراضي الليلة الماضية مع نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، في إطار المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في بيان البيت الأبيض، أن الاجتماع بحث إجراء تمارين عسكرية مشتركة قريباً دون أن يوضح إذا كانت التمارين ستحاكي سيناريو شن هجوم على منشآت إيرانية.

وعقد الاجتماع في ظل الأنباء عن اقتراح توقيع اتفاق مرحلي مع إيران طرحه الجانب الروسي في محادثات فيينا، الأمر الذي يثر قلق إسرائيل من حصول طهران على شروط أفضل في المفاوضات، والإفراج عن ملايين الدولارات من الأرصدة المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.