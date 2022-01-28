ليبيا: سيف الإسلام القذافي يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية

أصدر المرشح للرئاسة في ليبيا سيف الإسلام القذافي بياناً تضمن مبادرة سياسة لحل الأزمة السياسية، بعد تعثر تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونقل موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية” الليبي أن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أصدر بياناً تضمن مبادرة دعا فيها إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية، والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستضمن انتخاب برلمان يجنب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد.

وشدد القذافي الابن على تنظيم انتخابات برلمانية “لاستكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة التي من خلالها يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية”.