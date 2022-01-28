رئيس المجلس التنفيذي لـ”الإيسيسكو” يشيد بالدعم السعودي للقطاعات الفلسطينية

أشاد أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” دوّاس دوّاس ، بالدعم السعودي للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية، وفي دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العام للجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم هتان بن سمان، وذلك في في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وثمّن دوّاس الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في استضافة الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” ودور المملكة العربية السعودية الهام في العالم العربي والإسلامي، لا سيّما في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية.

كما شكر دوّاس المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تفتخر بها دولة فلسطين، شاكراً ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تمويل لبرامج المنح للطلبة الفلسطينيين في المنظمات المتخصصة “اليونسكو، والإيسيسكو”.