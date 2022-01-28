“تجمع الرياض الصحي الثاني” يفعل مسار الجلطات الدماغية من موقع المريض بالتعاون مع “الهلال الأحمر”

فعل تجمع الرياض الصحي الثاني، ممثلا بمدينة الملك فهد الطبية مسار الجلطات الدماغية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، إذ تساعد على مباشرة المصاب من موقعه وتوجيهه وفق بروتوكول سريع إلى وحدات الجلطات القلبية لإنقاذ حياته.

وأوضح التجمع، بأن هذه المبادرة تسهم في اختصار الوقت لنقل حالات الجلطات الدماغية الحادّة من موقع المريض لمدينة الملك فهد الطبية مباشرة في الساعات الأولى من الاصابة وتقديم الخدمة التخصصية العلاجية للمريض.

وأكد الدكتور فهد الغفيلي، الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني، أن هذا المسار قد سبقه مسار الجلطات القلبية وهو من روافد برامج التحول الصحي وركائزه لتحقيق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال سرعة تقديم الخدمة، والوصول في الوقت المناسب وتقليل التكاليف في التشخيص والعلاج.

وحول اختيار مدينة الملك فهد الطبية لتفعيل هذه المبادرة والخدمة لاستقبال مثل هذه الحالات لمرضى السكتة الدماغية الحادّة والتي تحتاج لعناية طبية فائقة، بين الدكتور الغفيلي أن هذا يأتي بسبب جاهزية المدينة بأحدث وسائل التشخيص والعلاج وحصولها على الاعتراف الدولي للتعامل مع مثل هذه الحالات النوعوية.

من جهته، قال الدكتور جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر أن هذا التعاون لتحقيق مساريي القلب والجلطات الدماغية مع التجمع، يعد أحد استراتيجيات الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الصحية، موضحاً هذه الخدمة تساهم في وصول الفرق الاسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي وتشخيص المريض وعند تطابق معايير وجود سكتة دماغية على المريض يتم تفعيل إنذار السكتة الدماغية لاستعداد الفريق الطبي المُختص لاستقبال الحالة في مدينة الملك فهد الطبية .

وصاحب هذا التعاون، زيارة لخطوات استقبال المرضى في هذا المسار من استقبالهم في الطوارئ مروراً بالأشعة المقطعية والتداخلية إلى وحدات الجلطات الدماغية في مدينة الملك فهد الطبية