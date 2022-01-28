استمرار مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17”

تستمر بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17“ بين القوات البحرية الملكية السعودية و القوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر.

وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني و استطلاع الشواطىء والجزر ، و المناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر ، و إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية .

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة.

وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.