برشلونة داخل “النيابة الإسبانية”: ماذا فعل بارتوميو؟

فتح مكتب المدعي العام بمدينة برشلونة الإسبانية تحقيقا في إدارة نادي برشلونة لكرة القدم تحت رئاسة مجلس الإدارة السابق بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو.

وكان هذا ما أفادت به مصادر من مكتب المدعي العام عقب بلاغ مقدم من مجلس الإدارة الحالي الذي يترأسه جوان لابورتا، والذي قدم أول أمس الأربعاء، بلاغاً أمام النيابة على خلفية تقرير “فورينسك”، وهو تقرير يحلل بعمق العقود المبرمة مع الوسطاء والرعاة أثناء رئاسة بارتوميو.

وسيقدم مجلس الإدارة الحالي تقريراً عن النتائج يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الحادية عشر صباحاً.

وبدأ النادي الكاتالوني تحقيق “فورينسك” بعد التحقيقات الأولية التي تم اكتشافها أثناء المراجعة الداخلية التي بدأتها إدارة لابورتا بمجرد توليه المنصب والتي سعت لتوضيح تحركات مجلس الإدارة السابق.