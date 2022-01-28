انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022

تنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 (كأس الفرسان 2022) ، في دورتها الثالثة غداً بالعلا، بتنظيم من الهيئةالملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتّحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية.

ويعد كأس الفرسان إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، كما تعد جزءاً من مهرجان شتاء طنطورة في العلا .

ويشارك في بطولة (كأس الفرسان2022) هذا العام أكثر من 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم من ثلاثين دولةً مختلفةً.

وتحظى البطولة بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية؛ حيث تجري البطولة على مسافة 120 كيلومترًا، مع أربع دورات حول المسارعلى مدار 8 ساعات .

يذكر أن جوائز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022( كأس الفرسان ) تصل قيمتها إلى 4.2 ملايين دولار أمريكي، وتعد الأعلى في بطولات القدرة والتحمل.