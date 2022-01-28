لبنان: لن نكون منطلقاً لتحركات تمس بالدول العربية

قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن الحكومة اللبنانية ستقول في رسالة لدول الخليج إن “لبنان لن يكون منطلقاً للتحركات التي تمس بالدول العربية”.

وسيسلم وزير الخارجية اللبناني الرسالة، والتي تأتي رداً على اقتراح كويتي بإجراءات لبناء الثقة لإنهاء أزمة دبلوماسية مع دول الخليج العربية، اليوم السبت في اجتماع وزاري عربي في الكويت.

وقالت المصادر إن الرسالة ستقول إن لبنان يحترم كافة قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وإن الحكومة ملتزمة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس.