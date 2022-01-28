رونالدو من دبي: 37 عاماً ولا أزال ألعب الكرة

حث المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباب اليوم الجمعة، على العناية بصحتهم الجسدية والذهنية، خلال مشاركته في معرض إكسبو دبي بالإمارات.

وكان هناك استقبال حاشد لمهاجم مانشستر يونايتد خلال ظهوره في منصة بساحة الوصل في قلب المعرض.

وقال كريستيانو: “الصحة هي أهم شيء لدينا ويجب رعايتها”، مضيفاً: “لدي 37 سنة ولا أزال ألعب كرة القدم” بسبب اهتمامه بجسده، وحث الشباب على “الثقة في أنفسهم” ورعاية كل من “الجسد والعقل”.

ويقضي كريستيانو عطلة قصيرة في الإمارات، رفقة زوجته، جورجينا رودريغيز، وأبنائه الأربعة.

وكان إكسبو 2020 الذي تستمر فعالياته لستة أشهر منذ أن فتح أبوابه في أول أكتوبر قد وجه الدعوة للاعب في الأسبوع المخصص للصحة والرفاهية.

وشارك لاعبون معروفون آخرون في المعرض في هذه الأيام مثل اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا والإيرلندي روبي كين والبرتغالي روبين دياز.