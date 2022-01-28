روسيا تسجل أكثر من 700 ألف وفاة بكورونا

أظهرت تقديرات لرويترز استندت إلى بيانات جديدة من خدمة الإحصاءات الرسمية الروسية (روستات)، أن عدد وفيات كورونا في البلاد تجاوز اليوم الجمعة حاجز 700 ألف.

وذكرت روستات، أن 54630 شخصا توفوا بكوفيد أو أمراض مرتبطة به في ديسمبر، بعد أن بلغت وفيات فيروس كورونا الشهرية عددا قياسيا في نوفمبر قارب 90 ألفا، وجعل روسيا ثاني دولة في العالم من حيث وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 701703 وفيات طبقا لتقديرات رويترز المستندة إلى بيانات روستات حتى نهاية ديسمبر وبيانات قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة خلال يناير.