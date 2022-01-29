أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء بسبب أرقام #التضخم

أقال الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بمرسوم صدر اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنوية عن التضخم.

وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرَت معدل التضخم السنوي، بـ 36.1%، أعلى مستوى منذ 19 عاماً.

وقالت المعارضة إن الرقم أقل من الواقع، مشيرةً إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

وفاق التضخم 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بعد تراجع قيمة الليرة التركيّة.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

ومن جهة ثانية، عين أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيراً للعدل، في مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم، عبد الحميد غول.