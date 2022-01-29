الهلال الأحمر ينقذ حياة مريض اربعيني توقف قلبه بـ #الحرم_المكي

ساهم وجود فريق التطوع الإسعافي بمنطقة مكة المكرمة خلال وقت صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في انقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 4 عقود كان يعاني من توقف قلب تبين لاحقاً انه يعاني من جلطة قلبية.

وتعود تفاصيل الحادث بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقت عند الساعة 12:04م ظهراً بلاغاً عن وجود مقيم ذكر يعاني من آلم في الصدر في توسعة الملك عبدالله (التوسعة السعودية الثالثة ) بالمسجد الحرام.

وقامت غرفة العمليات على الفور بتوجيه فرقة اسعاف تطوعية كانت متواجدة في المسجد الحرام وبعد فحص الحالة تبين أن المريض يعاني من حالة توقف قلب وتنفس حيث تم على الفور الاستعانة بجهاز الانعاش القلب الرئوي (AED) الذي تم وضعه في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام .

وعلى الفور تم وضعه على المريض واتباع خطوات الاستخدام وبعد التحاليل تبين ان المريض يحتاج الى صدمة كهربائية وبعدها تم استكمال الانعاش وعودة النبض ولله الحمد للحالة حتى وصول الفرقة الاسعافية.

وتم نقل المريض لمستشفى اجياد العام وقد بين تخطيط القلب وجود جلطة قلبية استدعت نقل المريض الى مدينة الملك عبدالله الطبية لعمل قسطرة قلبية تكللت ولله الحمد بالنجاح وجعلت من الحالة مستقرة بفضل الله.

ويأتي هذا النجاح في انقاذ الحالة الاسعافية بفضل الله كإحدى ثمار مشروع أجهزة الانعاش القلبي الذي دشنته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والذي يعد من اهم اهدافه المحافظة -بعد لطف الله- على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام .