محاولة لاغتيال وزيرة العدل في ليبيا

استنكر مكتب وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون حقوق الإنسان، محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبد الرحمن.

وقال المكتب في بيان صحافي نقله موقع “الوسط” الليبي، إن سيارة اعترضت موكب الوزيرة، أمس الجمعة، خرج منها مسلح أطلق الرصاص عليه.

وأضاف البيان أن الهجوم كان في منطقة السواني، بجنوب طرابلس، معتبراً أن هذا “العمل إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة”.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، عن مصدر ليبي، أن الوزيرة لم تتعرض لمحاولة اغتيال، وأنها لم تكن ضمن الموكب أثناء الهجوم، وأنه كان محاولة فاشلة للسطو على سيارات المرافقة للوزيرة التي كانت في زيارة عائلية بمنطقة السواني.