أكثر من 365.8 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون إصابة بـ #كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة رويترز اليوم السبت الموافق 29/1/2022 أن أكثر من 365.8 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و989463.

كورونا في روسيا.. الوفيات تتجاوز 700 ألف

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

437 وفاة جديدة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 45115 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و873561.

وقالت الوزارة إنه تم أيضاً تسجيل 437 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305240.

“صفر” وفيات بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 59 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، الجمعة، انخفاضاً من 64 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 54 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى الجمعة 105934 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

189166 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و618245 بعد تسجيل 189166 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117666 بعد تسجيل 182 وفاة جديدة.