“الجيش في يقظة 24 ساعة”.. سكان جازان آمنين رغم هجمات الحوثيين

أثارت هجمات الحوثيين ضد الإمارات صدمة، لكن في جازان السعودية لم يعد الخوف والقلق ينتابان سكان المنطقة الحدودية التي تتعرض باستمرار لهجمات الحوثيين بعدما اعتادوا على سماع أصوات اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ، وسط اطمئنانهم بوجود الجيش السعودي لحمايتهم.

وتضم المنطقة الحدودية الواقعة في أقصى جنوب غرب السعودية، 17 محافظة يقع بعضها على الحدود مباشرة مع مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المجاور، فيما تبعد بضعة مئات كليومترات عن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت سيدة ثلاثينية: “أوّل مرتين أو ثلاث مرات كان الوضع غريبا (لأنه) لا يحدث في السعودية، ثم أصبح الوضع عاديا”. بحسب ما نقل موقع “الحرة”.

وأضافت أنّها تسمع “صوتا كأنّه انفجار. أحيانا إذا كان قريبا يهتز البيت”، مستطردة أن القلق ينتابها “لحظة الهجوم فقط. الصوت يرعبنا ثم نعيش حياتنا في شكل طبيعي”.

وفي ديسمبر الماضي، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في هجوم للحوثيين استهدف جازان. وكانت المرة الاولى التي يُوقع فيها قصف للحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018.

وهذا الأسبوع، أصيب شخصان بصاروخ في جازان أيضا، في خضم محاولة الحوثيين مهاجمة الإمارات بصاروخين بالستيين تم تدميرهما، بعد اسبوع على ضربة دامية ضد أبوظبي بصواريخ وطائرات مسيرة قتل فيها ثلاثة أشخاص.

رغم الهجوم الأخير، بدت الحياة تسير في شكل طبيعي في جازان بعدما اعتاد السكان سماع أصوات سقوط المقذوفات أو اعتراض الدفاع الجوي السعودي لها، بحسب ما نشر الموقع.

وعلى ساحل البحر، جلست بعض الأسر تستمتع بوقتها وهي تراقب أطفالها يلعبون على مقربة. وعُلقت لافتة كبيرة على إحدى الأبنية تحمل صور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكتب عليها “رب اجعل هذا البلد آمنا”.

وقال شاب عشريني: “في البداية كان هناك تخوف وكان هناك توتر. كنا نسمع أصوات” انفجارات، مضيفا بينما كان ينتظر بسيارته في طابور طويل لطلب الطعام “مع الأيام أصبحنا ننام بأريحية واطمئنان”.

وكان المتحدّث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي قال خلال الشهر الجاري إنّ الحوثيين أطلقوا 430 صاروخا بالستيا و851 طائرة مسيّرة على السعودية منذ بدء الحرب في 2015 ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.

وقال شاب ثلاثيني “ليس هناك خوف أو قلق، الجيش في يقظة 24 ساعة ولدينا معدات عسكرية جاهزة”.

وفي محافظة الدائر، قرب جبل شاهق يفصل بين السعودية واليمن، كان شباب سعوديون يضحكون وهم يتسابقون بسيارتهم، فيما كان تلامذة يخرجون من مدرستهم المجاورة بعد انتهاء يومهم الدراسي.

بعد الهجوم الذي سقط فيه قتلى في ديسمبر الفائت، شنّت السعودية عملية عسكرية موسعة ضد الحوثيين خصوصا في صنعاء، مستهدفة مواقع للحوثيين بينها المطار الذي يستخدم منصة لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المملكة.