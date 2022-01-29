أهلي جدة يوقف مفاوضات شراء تاباتا

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت أن إدارة النادي الأهلي لكرة القدم أوقفت المفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي فيما يتعلق بالبرازيلي برونو تاباتا.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم السبت عن مصادر وصفتها بأنها خاصة أن إدارة النادي الأهلي تمسكت بالعرض الأخير الذي تم تقديمه للنادي البرتغالي، نظراً لعدم جديتهم في بيع عقد اللاعب.

كان الأهلي طلب تاباتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في بداية المفاوضات ثم تلقى في البداية موافقة سبورتينج ، الذي عاد ورفض التخلي عن اللاعب إلا بنظام شراء العقد بالكامل، واستجابت إدارة الأهلي لمطالب الفريق البرتغالي حيث قدمت عرضًا جديدًا للنادي البرتغالي من أجل انتقال اللاعب بشكل نهائي ملبية كل طلبات النادي البرتغالي.

وقوبل عرض الأهلي لشراء اللاعب بالرفض، وذلك مساء الجمعة، في محاولة من النادي البرتغالي لرفع سعر عقد اللاعب، مما اضطر إدارة الأهلي لرفض المزايدات وإيقاف المفاوضات.

وقدَّم النادي ‎الأهلي من قبل عرضا يقدر بأكثر من 20 مليون ريال سعودي لشراء عقد البرازيلي تاباتا، كما عرض عليه راتبًا سنويًا يقدر بـ 5 مليون ريال سنويًا.

وبدأ برونو ذو الـ24 عامًا مسيرته الكروية مع نادي أتلتيكو مينيرو في 2014، ثم انتقل إلى بورتيمونينسي في 2016، وانضم لصفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي في 2020.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوي الحالية بالتعاقد مع الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.