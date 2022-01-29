” #فلكية_جدة” تعلن رصد تضاعف حجم #البقعة_الشمسية صباح اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد تضاعف حجم البقعة الشمسية صباح اليوم (السبت) مقارنة بيوم أمس (الجمعة)، وهي نشطة بتوهجات صغيرة من الفئة “C”، يُحتمل أن يؤدي نموها السريع إلى زعزعة استقرار مجالها المغناطيسي، مما يؤدي إلى توهجات أقوى في هذا الأسبوع.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الظهور المتكرر للمناطق النشطة يدل على أن الدورة الشمسية تكتسب القوة والتي يتوقع أن تصل ذروة نشاطها في يوليو 2025، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل الدورة الشمسية إلى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.

وأبان أن البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على السطح الشمسي الذي يسمى “الفوتوسفير أو كرة الضوء” وتظهر مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة، وتتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وأشار إلى أن معظم البقع الشمسية تمتلك اثنين من الأقطاب أحدهما (موجب) شمالي والآخر (سالب) جنوبي، والبقعة الموجودة الآن تمتلك مجالاً مغناطيسيًّا بسيطًا وليس لديها فرصة لإحداث توهجات قوية في الوقت الحالي.