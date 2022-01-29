واتساب يتيح إجراء المعاملات المالية وإضافة الحساب المصرفي عليه

في خطوة جديدة لزيادة إمكانيات تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، يتيح خدمة جديدة للمستخدمين لإجراء المعاملات المالية والمدفوعات عبر الانترانت من خلال إضافة حسابك المصرفي على تطبيق واتساب الخاص بك، ويتيح واتساب لأي مستخدم التحقق من رصيد حسابه من قسم الإعدادات في التطبيق.

كما يتيح واتساب الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه باستخدام واتساب، وإضافة حسابك المصرفي وإرسال المدفوعات واستلامها عليه.

وقال واتساب في بيان له أنه يوفر جميع عوامل الأمن والأمان لمستخدميه حني يتمكنوا من إضافة حساب مصرفي على واتساب، واستخدام بيانات الدفع لحماية الأشخاص من الاحتيال وتقديم دعم العملاء وتمكين المعاملات.