الكشف عن مصير صاروخ “إيلون ماسك” الخارج عن السيطرة .. هل يهدد المنطقة العربية؟

قال جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة يختلف وضعه كثيرا عن الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة العام الماضي.

وأوضح القاضي أن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة أو صاروخ “إيلون ماسك سبيس إكس” بعيد تماما عن الغلاف الجوي، وسيصطدم بالقمر.

وأضاف: “نتابع هذا الصاروخ والخوف كان سيأتي لو كان اتجاهه الغلاف الجوي للأرض ومن ثم إمكانية السقوط على الأرض كحالة الصاروخ الصيني”.

وقال: “أما عن مسألة مروره من فوق مصر، فهذا لن يحدث سواء على مصر أو غيرها، لأن الصاروخ ببساطة خارج الغلاف الجوي وبالتالي الأمر ينطبق على مصر أو أي مكان في الأرض”.

ومن المتوقع أن يصطدم الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة بسطح القمر في 4 مارس المقبل، علما أن الصاروخ يزن 4 أطنان من المعدن.

وكان عالم الفضاء الأمريكي جوناثان ماكدويل صرح بأن الصاروخ الفضائي التابع لشركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك يتجه نحو الاصطدام بالقمر، وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بس سي”.

وتحدث البروفيسور ماكدويل عن عواقب اصطدام الصاروخ بسطح القمر، حيث قال إنه سيتسبب في حفرة في سطح القمر، ولا يوجد أي عواقب يخشى منها في الوقت الحالي، لكن مستقبلا ربما يكون يوجد.

ويعود الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة إلى عام 2015 عندما أطلقت شركة “سبيس إكس” الصاروخ “فالكون 9 بوستر”، إلا أنه بعد انتهاء مهمته لم يكن لديه وقود كاف للعودة مرة أخرى إلى الأرض، وظل يسبح في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليه.

وكانت رحلة الصاروخ التي وصلت إلى مليون ميل، جزءا من برنامج استكشاف الفضاء الخاص بشركة “سبيس إكس” والتي تهدف إلى نقل البشر للعيش في كواكب أخرى.