إعادة انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية

أعلنت إيطاليا عن إعادة انتخاب الرئيس سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية.

وقالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالي مارياستيلا جيلمينى، اليوم السبت، إن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا وافق على الخدمة لفترة ولاية ثانية بعد أن طلبت منه أحزاب الائتلاف إعادة النظر فى قراره ترك المنصب، حسبما ذكرت شبكة “سبوتنيك الروسية”.

وأضافت جيلميني: “إن استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتعلقه بالدولة ومؤسساتها”، وفقا لموقع “ناشيونال بوست”.

وكان قد أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، حيث أوضح المصدر أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي